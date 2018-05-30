Литва дала волю НАТО на своей территории

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Литва разрешила военным НАТО десантироваться в любой точке республики 

РИА Новости 30 мая 2018
Фото: AFP 2018 / Petras Malukas
Военнослужащие НАТО во время учений и других мероприятий в рамках военного сотрудничества смогут свободно попадать в Литву не только через пограничные контрольно-пропускные пункты, но и десантироваться в любой точке республики, сообщает Sputnik Литва.
Правительство Литвы приняло поправки о порядке пересечения государственной границы, которые позволяют министру внутренних дел по просьбе главы Минобороны устанавливать другие места пересечения государственной границы, кроме привычных контрольно-пропускных пунктов.
Министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что делается это ради улучшения военной мобильности.
"Способность плавно, быстро и эффективно перемещать войска и технику от одного региона альянса к другому и даже за его пределы необходима, чтобы оперативно реагировать в кризисных ситуациях", — сказал Кароблис.
По его словам, десантирование с воздуха или моря является одним из наиболее эффективных средств защиты и помогает организовать сопротивление врагу крайне быстро.
До сих пор для перехода военнослужащих через литовскую государственную границу использовались только дороги, воздушные или морские порты.
В случае, когда военное положение не объявлено, но на территории Литвы срочно нужны силы союзников, у военнослужащих не из стран Шенгенской зоны не было возможности быстро попасть в республику.
Кабмин принял поправки на фоне приближающихся учений "Удар меча — 2018" (Saber Strike 2018), которые пройдут в Литве с 3 по 15 июня. В их сценарии предусмотрены десантирование союзнических сил и высадка на территории Литвы.
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