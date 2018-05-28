ОНПП «Технология» представило последние разработки на HeliRussia 2018

ОНПП «Технология» представило многослойные панели пола и интерьера из полимер— и стеклосотопластов, а также образцы сотовых полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых заполнителей, используемых в производстве авиационной техники. Также были продемонстрированы изделия конструкционной оптики для летательных аппаратов, в частности, остекление из монолитного оптического поликарбоната, представляющее новую линейку продукции предприятия.

На выставке экспонировалась и другая продукция «Технологии», например, светофильтры для бортовых аэронавигационных огней, выполненные из цветного термооптического стекла, различные виды просветляющих покрытий и керамические бронеэлементы, способные в составе композитной брони обеспечить надежную защиту авиационной техники.

Поскольку одной из ключевых на HeliRussia-2018 стала тема сельского хозяйства, отдельное место в экспозиции «Технологии» занял наземный заправочной комплекс, разработанный в рамках проекта создания всероссийской системы управления авиахимработами, реализуемого Ростехом

Заправочный комплекс включает в себя емкости для авиатоплива и химсмеси, барботажную систему, автономную насосную станцию, генератор и комплект для обслуживания. Комплекс предназначен для обеспечения авиахимработ и организации отдыха летного и технического состава на необорудованных взлетно-посадочных площадках в полевых условиях.