Ещё
ОНПП «Технология» представило последние разработки на HeliRussia 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОНПП «Технология» представило последние разработки на HeliRussia 2018 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
ОНПП «Технология» представило многослойные панели пола и интерьера из полимер— и стеклосотопластов, а также образцы сотовых полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых заполнителей, используемых в производстве авиационной техники. Также были продемонстрированы изделия конструкционной оптики для летательных аппаратов, в частности, остекление из монолитного оптического поликарбоната, представляющее новую линейку продукции предприятия.
На выставке экспонировалась и другая продукция «Технологии», например, светофильтры для бортовых аэронавигационных огней, выполненные из цветного термооптического стекла, различные виды просветляющих покрытий и керамические бронеэлементы, способные в составе композитной брони обеспечить надежную защиту авиационной техники.
Поскольку одной из ключевых на HeliRussia-2018 стала тема сельского хозяйства, отдельное место в экспозиции «Технологии» занял наземный заправочной комплекс, разработанный в рамках проекта создания всероссийской системы управления авиахимработами, реализуемого Ростехом.
Заправочный комплекс включает в себя емкости для авиатоплива и химсмеси, барботажную систему, автономную насосную станцию, генератор и комплект для обслуживания. Комплекс предназначен для обеспечения авиахимработ и организации отдыха летного и технического состава на необорудованных взлетно-посадочных площадках в полевых условиях.
Также специалисты ОНПП «Технология» представили результаты своей работы в рамках проекта создания российской единой системы управления авиахимработами на 1-й Всероссийской конференции по развитию сельскохозяйственной авиации в России, которая прошла в рамках выставки.
Российская Газета: последние новости
В Севастополь прибыл МРК "Вышний Волочек" с "Калибрами" США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации Военнослужащие Беларуси и России соревнуются на полигоне под Витебском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года539
Абрамович получил новое гражданство133
В Кемерово начали массово увольняться пожарные74
Киркоров ограблен213
К российским туристам обратились с предупреждением59
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение