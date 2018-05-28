В ВМФ на базе пунктов базирования Каспийской флотилии прошел сбор руководящего состава штурманской службы

За время мероприятия его участникам было представлено 18 аналитических докладов и 16 выступлений по актуальным темам развития штурманской службы ВМФ.

Каспийске и На базе Каспийской флотилии — в пунктах базирования ее сил в Махачкале Астрахани — по плану Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России прошел учебно-методический сбор руководящего состава штурманской службы ВМФ.

В мероприятии приняли участие главные штурмана флотов ВМФ России, флагманские штурмана объединений, начальники и научно-педагогический состав штурманских кафедр Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова и Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова. В сборе штурманов также приняли участие представители от районов гидрографической службы Каспийской флотилии и махачкалинского филиала ФГУП «Росморпорт».

На открытие сбора выступил с приветственным словом командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук

Участникам мероприятия было представлено 18 аналитических докладов и 16 выступлений по актуальным темам развития штурманской службы ВМФ. С ними были проведены практические занятия в соединении боевых кораблей Каспийской флотилии Руководители штурманских служб флотов совершили выход в море на гидрографическом судне Каспийской флотилии.

В ходе сбора обсуждались важнейшие вопросы взаимодействия, в том числе организация взаимодействия системы управления движения судов и оперативной службы старших морских начальников по вопросам обеспечения безопасности плавания на акваториях совместного оперирования, штурманская культура и воспитание молодого поколения штурманов флота. Участники сбора проанализировали опыт и особенности навигационного обеспечения действий кораблей и судов ВМФ России в Средиземном море в ходе боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики , в том числе и кораблей-носителей высокоточного оружия.

Был также рассмотрен вопрос состояния и развития системы навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения мореплавания в Каспийском море.

На сборе отдельное внимание было уделено итогам штурманской подготовки ВМФ за зимний период обучения 2018 учебного года, итогам стажировки курсантов 5 курса высших военно-морских образовательных заведений на флотах; итогам работы штурманских служб по предупреждению аварийности на флоте; вопросам организации обеспечения навигационной безопасности плавания на кораблях и судах при плавании по внутренним водным путям.

В Военно-Морском Флоте лучшим по штурманской подготовке среди флотов признан Тихоокеанский флот, среди флагманских штурманов — флагманский штурман соединения надводных кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота капитан 3 ранга Геннадий Французов.