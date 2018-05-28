Ещё
В ВМФ на базе пунктов базирования Каспийской флотилии прошел сбор руководящего состава штурманской службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВМФ на базе пунктов базирования Каспийской флотилии прошел сбор руководящего состава штурманской службы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За время мероприятия его участникам было представлено 18 аналитических докладов и 16 выступлений по актуальным темам развития штурманской службы ВМФ.
На базе Каспийской флотилии — в пунктах базирования ее сил в Махачкале, Каспийске и Астрахани — по плану Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России прошел учебно-методический сбор руководящего состава штурманской службы ВМФ.
В мероприятии приняли участие главные штурмана флотов ВМФ России, флагманские штурмана объединений, начальники и научно-педагогический состав штурманских кафедр Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова и Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова. В сборе штурманов также приняли участие представители от районов гидрографической службы Каспийской флотилии и махачкалинского филиала ФГУП «Росморпорт».
На открытие сбора выступил с приветственным словом командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Участникам мероприятия было представлено 18 аналитических докладов и 16 выступлений по актуальным темам развития штурманской службы ВМФ. С ними были проведены практические занятия в соединении боевых кораблей Каспийской флотилии Руководители штурманских служб флотов совершили выход в море на гидрографическом судне Каспийской флотилии.
В ходе сбора обсуждались важнейшие вопросы взаимодействия, в том числе организация взаимодействия системы управления движения судов и оперативной службы старших морских начальников по вопросам обеспечения безопасности плавания на акваториях совместного оперирования, штурманская культура и воспитание молодого поколения штурманов флота. Участники сбора проанализировали опыт и особенности навигационного обеспечения действий кораблей и судов ВМФ России в Средиземном море в ходе боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики, в том числе и кораблей-носителей высокоточного оружия.
Был также рассмотрен вопрос состояния и развития системы навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения мореплавания в Каспийском море.
На сборе отдельное внимание было уделено итогам штурманской подготовки ВМФ за зимний период обучения 2018 учебного года, итогам стажировки курсантов 5 курса высших военно-морских образовательных заведений на флотах; итогам работы штурманских служб по предупреждению аварийности на флоте; вопросам организации обеспечения навигационной безопасности плавания на кораблях и судах при плавании по внутренним водным путям.
В Военно-Морском Флоте лучшим по штурманской подготовке среди флотов признан Тихоокеанский флот, среди флагманских штурманов — флагманский штурман соединения надводных кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота капитан 3 ранга Геннадий Французов.
ТК «Звезда»: последние новости
Звериный оскал «Терминатора»: каким будет новый вертолет российского спецназа В Совфеде РФ рассказали, почему Трамп решил не встречаться с Ким Чен Ыном В ДНР заявили о переброске украинской армией тяжелого вооружения под Горловку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года539
Абрамович получил новое гражданство133
В Кемерово начали массово увольняться пожарные74
Киркоров ограблен213
К российским туристам обратились с предупреждением59
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение