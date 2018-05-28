Сердюков: Даже Советская армия закупала вооружения за рубежом

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков в своем первом интервью после ухода с должности заявил, что даже Советская армия закупала некоторые вооружения за рубежом, чтобы «понимать, что в мире производят» и совершенствовать собственное оружие.

СМИ напомнили, что будучи министром Сердюков отказывался закупать устаревшие образцы вооружений, требуя разрабатывать новые виды боевой техники. Кроме того, экс-министр объявил, что броню для автомобилей, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, машин разведки придется закупать в Германии, чтобы не «отправлять солдата в бой под броней, которую пробивает стрелковое орудие».

Вспоминая об этом, Сердюков в интервью «Коммерсанту» заявил: «Есть оружие новое, а есть современное. Можно выпускать старую модель, и она вроде как новая. А современное — это то оружие, которое сейчас нужно и которое будет служить десятилетия. Производить оружие тридцатилетней давности и рассчитывать, что оно еще полвека останется на вооружении, нереально».

Он отметил, что « министерство обороны долгое время не заказывало вооружений, новых проектов, конструкторских решений. Поэтому сама наука подсела. И самое главное — промышленность частично скукожилась, частично устарела плюс изношенность большая. Нет возможности делать оружие с той точностью, которая необходима».

По словам Сердюкова, «тема закупки импортного оружия несколько преувеличена». «Даже Советская армия закупала некоторые вооружения за рубежом. Покупать надо хотя бы для того, чтобы понимать, что в мире производят. Скажем, мы создали снайперскую школу, начали обучение. И для нее мы купили абсолютно все винтовки мира», — добавил он.

Так, Сердюков напомнил о покупке 15 беспилотных летательных аппаратов у Израиля

«В мире не так много стран, которые считаются лидерами в производстве беспилотников. Одна из них Израиль. У нас неплохие отношения складываются. И вот мы закупили партию. Знаю, что и другие ведомства их там же покупают. Мы приобрели беспилотники, по большому счету, как учебное пособие. Поставили на учебно-боевое дежурство. Главное — научить офицеров ими управлять, освоить современное оружие», — пояснил экс-министр.

Вспоминая о заказе у Франции вертолетоносцев «Мистраль», экс-министр отметил, что «таких кораблей у нас нет, и разработок никогда не было». «Там очень много таких элементов, которые интересны нашим судостроителям. Заказав эти два корабля во Франции, мы одновременно приобретали технологии корпусной сборки, управления и связи. И экипажи там наши обучались, осваивали современное оборудование», — отметил Сердюков.

По его словам, «заниматься новым оружием, когда неизвестно, получится ли, рискованно. Но все, что было наработано за последние десятилетия, мы реализовали».