Звериный оскал «Терминатора»: каким будет новый вертолет российского спецназа

Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о новом российском боевом вертолете Ми-171Ш, который был представлен на выставке Helirussia-2018.

Ударно-транспортный Ми-171Ш — дальнейшее развитие вреолета Ми-8АМТШ, который получил в войсках неофициальное название «Терминатор». Машина создана как будто создан специально для нужд Сил специальных операций Министерства обороны РФ . Ее основное предназначение — это проведение десантных операций: высадка и эвакуация групп спецназа, проведение спасательных операций, в том числе и под огнем противника.

Кроме этого, вертолет может уничтожать живую силу, бронетехнику, различные подвижные и неподвижные цели. В его функционал входит огневая поддержка десанта, сопровождение военных колонн, боевые поисково-спасательные операции (CSAR), разведка и патрулирование.

Гармония и огневая мощь

В машине гармонично сочетаются ударные и транспортные возможности. Использование самых современных устройств и технологий делают его работу максимально скрытной, что порой играет решающее значение при проведении специальных операций. Это достигается за счет оснащения вертолета системами ночного тепло— и телевизионного видения, особой «пиксельной» окраски, которая, как вы видите на фотографии, даже днем «размывает» контуры вертолета, не говоря уж про сумерки.

Новые композитные лопасти несущего винта и Х-образный рулевой винт уменьшают акустическую заметность вертолёта, затрудняют его обнаружение по звуку ночью. Ведь новый МИ-171Ш может выполнять боевые действия в полной темноте, ориентируясь при посадке только по приборам ночного видения. Выполнить боевую задачу ему не помешает ни тёмная ночь, ни глухой туман. Также всепогодно и в любое время суток машина может применять полный комплекс своего вооружения, не отставая в эффективности его применения от специализированных ударных вертолетов.

Кабина, глаза и «мозг»

Системы наблюдения, оборудование и авионика Ми-171Ш «заточены» под скрытные действия ночью и в сложных метеоусловиях. В своем арсенале экипаж имеет локатор, станцию теле— и тепловизионного наблюдения и поисковый прожектор с инфракрасной подсветкой. Добавим к этому цифровой автопилот, двухдиапазонное светотехническое оборудование и очки ночного видения. Такой комплект позволяет выжать максимум из этого вертолета в самых сложных условиях полета, при этом максимально упрощая работу экипажа.

Приборная панель смешанная. На ней присутствуют современные многофункциональные индикаторы и привычные аналоговые приборы. То, что кабина не полностью «стеклянная», связано с требованиями по надежности эксплуатации вертолета в экстремальных боевых условиях, в том числе при низких температурах. Арматура кабины удобная, а сама кабина создает ощущение комфорта.

Особые винты

Ми-171Ш оснащен новой несущей системой с применением композитных лопастей несущего винта, что серьезно повышает его устойчивость к повреждениям от стрелкового огня противника. Ведь очень часто вертолету специального назначения приходится работать в условиях плотного огневого противодействия, и повреждение лопастей в подобной ситуации фатально и, как правило, приводит к гибели не только экипажа, но и всей спецгруппы.

Х-образный рулевой винт обладает высокой эффективностью по сравнению с обычными винтами, а это дает больший запас по путевому управлению, особенно при сильном боковом ветре, и поднимает общую энерговооруженность вертолета. Это особенно важно при посадке на ограниченные необорудованные площадки в сложных условиях и дефиците времени. Композитная лопасть имеет не один лонжерон (силовой элемент), как классическая, а несколько, что существенно усиливает жесткость конструкции лопасти.

При попадании пули композит ведёт себя по-другому, нежели алюминий на старых лопастях. В композите остаётся аккуратное отверстие, которое практически не мешает работе лопасти, а вот в обычной алюминиевой лопасти вокруг отверстия образуются трещины, которые быстро развиваются, приводя к выходу лопасти и всего несущего винта из строя.

Новый винт имеет стреловидные законцовки, что не только повышает скорость полёта вертолета до 280 км/ч, но и вместе с использованием Х-образного винта снижает шумность полёта до 20%.

Сердце На вертолете устанавливаются два основных двигателя ВК-2500-03 мощностью до 2700 л.с. каждый. Двигатель заслужено характеризуется высокой надежностью и хорошими высотными характеристиками. Пылезащитные устройства двигателей обеспечивают защиту газогенератора от пыли, песка и твёрдых частиц, поднимаемых в воздух потоком от несущего винта вертолета. Это особенно актуально в пустыне. ЭВУ (экранно-выхлопные устройства) «разбавляют» горячий выхлоп двигателя холодным воздухом, тем самым снижая его температуру и уменьшая заметность вертолета в инфракрасном диапазоне.

Броня «терминатора»

За активную защиту вертолета отвечает комплекс «Президент-С». Создаваемый его аппаратурой оптико-электронный шторм напрочь выносит мозг вражеским ракетам, и расстроенные иностранки печально уходят в сторону заката. А если серьезно, то аппаратура «Президент-С» или «Витебск» на настоящий момент является самой надежной в своем классе защитой от самонаводящихся ракет, и она установлена на Ми-171Ш.

Пассивная защита — броня Ми-171Ш сделана по второму А-классу. Она сродни защите современных ударных вертолётов. Вместо металлических бронелистов используется металлокерамика. Пол и борта нового «терминатора» покрыты матами из многослойной полиамидной ткани. В народе эту ткань называют кевлар, и она прекрасно держит осколки и пули, создавая защитный барьер для экипажа и спецгруппы. Кроме всего прочего, на вертолете установлены специальные энергопоглощающие кресла, которые обеспечивают выживание при жёсткой посадке.

Отдельно хочется заметить, что вес такой многоуровневой защиты меньше обычной брони, что снижает общий вес вертолёта. С мощными и надёжными высотными двигателями получается очень энерговооруженная машина. Это особенно важно, когда вертолету приходится работать в горной или жаркой местности, где каждый килограмм веса на счету. К слову, именно с такой проблемой столкнулись американские военные при проведении операции в Афганистане Ираке . Оказалось, что от песка и пыли быстро выходят из строя американские двигатели, а их мощности в горах не хватает для полноценного использования в боевых операциях. У нас эта проблема решена еще со времен Афганистана.

Вооружение

Ми-171Ш способен к мощному и комплексному огневому воздействию на противника, в том числе и в боковой проекции. Его арсенал соответствует вооружению современного ударного вертолёта такого, как Ми-28Н «Ночной охотник».

В арсенал боевой машины, кроме привычного для серии Ми-8 вооружения: бомбы, НАР, стрелково-пушечные контейнеры, входят ПТУР «Атака» с обзорно-прицельной системой и дополнительные пулеметы. Это два курсовых 6П49Т «КОРД Т» и один установленный в дверном проеме 6П49Т «КОРД В».

Пулемет 6П49Т «КОРД Т» оснащен теплоотводом и имеет утолщенный ствол, за счет чего способен вести более интенсивный огонь — свыше 300 выстрелов без промежуточного охлаждения, а также механизмом пироперезарядки, позволяющим дистанционно перезаряжать оружие в случае осечек или иных задержек. Два этих курсовых пулемета установлены на верхней части балочных держателей Ми-171Ш.

Пулемет 6П49В «КОРД В» предназначен для установки в боковых дверных проемах вертолета и используется для огневой поддержки десанта. Он управляется непосредственно бортовым стрелком. При этом управление спуском у пулемета дублировано: открывать из него огонь можно либо при помощи электроспуска, питающегося от бортовой сети, либо при помощи гашетки. Пулемет 6П49В «КОРД В» имеет индикаторы остатка боеприпасов и готовности пулемета к стрельбе. Кроме того, пулемет имеет механизм для отвода стреляных гильз и сбора звеньев ленты.

Сирийский опыт

Опыт боевых действий в Сирии оказал большое положительное влияние на разработку Ми-171Ш. Конструктора постарались учесть максимум пожеланий наших бойцов. В том числе и использование различной спецтехники. На фотографии представлен вездеход типа «багги» «Чаборз», разработанный в Чеченской республике для бойцов спецназа.

Общее впечатление о машине более чем положительное. Мнение военных летчиков можно выразить одним предложением: «Это уже не старая „восьмерка“, это качественно новый вертолет, вышедший на новый уровень. Настоящий зверь!».