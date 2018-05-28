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Bombardier выпустит два новых бизнес-джета для трансконтинентальных рейсов
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Bombardier выпустит два новых бизнес-джета для трансконтинентальных рейсов 

Ведомости 55 минут назад
Фото: Ведомости
Канадская Bombardier запустит две новые линии по производству бизнес-джетов. Об этом сообщает пресс-служба компании. Так, производитель отреагировал на возросший спрос на вместительные самолеты класса люкс.
Джеты моделей Global 5500 и Global 6500 в скором времени будут запущены в производство, а их появление на рынке стоит ждать к концу 2019 г., говорится в пресс-релизе. Они будут выпускаться параллельно с существующими моделями Global 5000 и Global 6000.
Пресс-секретарь Bombardier Марк Мэслач в беседе с Bloomberg отметил, что цена на Global 5500 начинается от $46 млн, Global 6500 будет стоить от $56 млн  «Два новейших самолета Bombardier являются результатом нашей приверженности инновациям, превосходству и, прежде всего, нашему желанию предоставлять непревзойденные возможности нашим клиентам», — подчеркнул президент Bombardier Дэвид Коулэл. Его слова приводятся в сообщении.
Ожидается, что самолеты, оснащенные новыми двигателями Rolls Royce, получат большую дальность полета по сравнению со своими предшественниками. Так, Global 5500 сможет преодолевать без посадки расстояние в 5700 морских миль (10550 км), что примерно равно расстоянию от Парижа до Сан-Паулу или от Москвы до Лос-Анджелеса. Дальность Global 6500 — 6600 морских миль (12000 км). Самолет сможет напрямую добираться из Лондона в Гонконг.
Bombardier подчеркивает, что сумела также снизить расход топлива в новых самолетах на 13%.
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