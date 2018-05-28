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В «Техмаше» рассказали о ходе испытаний ракеты «Бронебойщик»
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В «Техмаше» рассказали о ходе испытаний ракеты «Бронебойщик» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Капитал страны
НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. Новейшая авиационная ракета С-8 ОФП «Бронебойщик» полностью подтверждает свои характеристики, ее государственные испытания планируется завершить до конца 2018 года, сообщил журналистам в Новосибирске гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
"На этапе госиспытаний", — сказал он, отвечая на вопрос о текущем этапе работ над созданием ракеты.
Лепин сообщил, что государственные испытания планируется завершить до конца года. «Да, мы хотим завершить и, собственно, начать поставлять в войска, если все будет удачно», — сказал гендиректор, отметив, что на нынешнем этапе испытаний новейшая ракета полностью подтверждает свои характеристики.
Гендиректор концерна рассказал также, что по плану идут работы по новой системе дистанционного минирования «Земледелие» и тяжелой огнеметной системе «Тосочка». «Нормально. Планово идет работа. В этом году должны завершить испытания предварительные», — сказал он, говоря о системе «Земледелие».
Работы по «Тосочке», по его словам, находятся на таком же этапе. «Ее начали делать, идет работа конструкторская. Такие сложнейшие системы за один день не делаются… Есть сроки, они определены, мы движемся в рамках контракта », — отметил он.
Лепин добавил, что «Тосочка» будет отличаться от «Солнцепека», однако не раскрыл принципиальные различия. «Пока не скажу. До конца себе понимаем, но увидим», — сказал он.
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