Крым получит новые корабли для охраны границ

Виктор Палагин. Крым в этом году получит новые корабли для охраны морских границ, сообщил начальник регионального управления ФСБ

«В этом году мы получаем значительное количество кораблей, и морской участок будет надежно прикрыт», — передает РИА «Новости» слова Палагина.

Он отметил также, что риск проникновения украинских диверсантов в Крым теоретически сохраняется, но граница обустроена на высоком уровне. «Они (риски) теоретически есть, так как море Азовское и Черное — они мелкие. Глубина максимум 1,5-2 метра у берега, и проходы эти возможны. В целом граница обустроена настолько серьезно, что мышь не пролетит, если не будет где-то подкупа, коррупции, либо завербованных людей», — сказал Палагин. Он подчеркнул также, что Крыму были выделены целевые средства на обустройство сухопутного участка границы.