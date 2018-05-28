Названы сроки начала летных испытаний заправщика Ил-78М-90А

Заводские летные испытания российского самолета-заправщика Ил-78М-90А планируется начать в июле.

Новый заправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На новейшем российском самолете полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также установлена «стеклянная кабина», позволяющая снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов. Ил-78М-90А способен одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. На земле Ил-78М-90А может одновременно заправлять четыре самолета. Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета, а при необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.