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Названы сроки начала летных испытаний заправщика Ил-78М-90А
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Названы сроки начала летных испытаний заправщика Ил-78М-90А 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Заводские летные испытания российского самолета-заправщика Ил-78М-90А планируется начать в июле.
«Сейчас самолет Ил-78М-90А, построенный на ульяновском авиационном предприятии «Авиастар-СП», проходит этап наземных испытаний, куда входит, в частности, проверка топливной системы. После их завершения топливозаправщик будет отправлен на покраску, а затем, предположительно в июле, передан в ПАО «Ил» для выполнения заводских летных испытаний. Все идет штатно, отставаний от графика нет», — передает РИА «Новости» слова первого заместителя генерального директора «Ильюшина» Павла Черенкова.
Новый заправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На новейшем российском самолете полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также установлена «стеклянная кабина», позволяющая снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов. Ил-78М-90А способен одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. На земле Ил-78М-90А может одновременно заправлять четыре самолета. Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета, а при необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.
Напомним, в апреле вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин сообщил, что Минобороны в 2018-19 годах получит восемь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А с увеличенной дальностью полета.
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