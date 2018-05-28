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Испытания новейшего «летающего танкера» для ВКС начнутся в июле
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Испытания новейшего «летающего танкера» для ВКС начнутся в июле 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Новейший топливозаправщик передадут на заводские летные испытания в июле текущего года, сообщает пресс-служба пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК».
В данный момент самолет проходит этап наземных испытаний, куда входит, в частности, проверка топливной системы.
После их окончания топливозаправщик будет отправлен на покраску, а затем, предположительно в июле, передан в ПАО «Ил» для выполнения заводских летных испытаний.
«Все идет штатно, отставаний от графика нет», — сказал первый заместитель Генерального директора «Ильюшина» Павел Черенков.
Кроме того, в ходе наземных испытаний прошла проверка двигателей, система уборки-выпуска шасси и проверка на электромагнитную совместимость всех систем воздушного судна.
Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. А с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.
Выкатка нового топливозапращика прошла в Ульяновске в ноябре прошлого года.
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