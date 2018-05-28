Испытания новейшего «летающего танкера» для ВКС начнутся в июле

Новейший топливозаправщик передадут на заводские летные испытания в июле текущего года, сообщает пресс-служба пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК»

В данный момент самолет проходит этап наземных испытаний, куда входит, в частности, проверка топливной системы.

После их окончания топливозаправщик будет отправлен на покраску, а затем, предположительно в июле, передан в ПАО «Ил» для выполнения заводских летных испытаний.

«Все идет штатно, отставаний от графика нет», — сказал первый заместитель Генерального директора «Ильюшина» Павел Черенков

Кроме того, в ходе наземных испытаний прошла проверка двигателей, система уборки-выпуска шасси и проверка на электромагнитную совместимость всех систем воздушного судна.

Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. А с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.