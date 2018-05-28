Беспилотник «Корсар»: в чем главные достоинства уникальной новинки

Появление этого беспилотника в составе парадной колонны военной техники на Красной площади в Москве однозначно свидетельствует о том, что арсеналы нашей армии пополнились еще одной достойной новинкой.

Эффективность боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) была наглядно доказана во время проведения операции российских ВКС в Сирии . Помимо воздушной разведки, позволяющей обнаруживать передвижение боевиков и наводить на цели авиацию, дроны осуществляют функцию объективного контроля за результатами применения оружия. Подробности о новом беспилотнике «Корсар» публикует еженедельник «Звезда».

Чайке подобный

Появление на вооружении Российской армии новейшего беспилотного летательного аппарата «Корсар», входящего в одноименный комплекс с несколькими БЛА и имеющего единую наземную систему управления, вполне ожидаемо и закономерно. Тем более что возможности этого БЛА значительно превышают те, что есть у ныне имеющихся на вооружении беспилотников. «Корсар», подобно океанской чайке, способен часами кружить в воздухе на значительном удалении от «берега» — аэродромной базы.

Специалисты Рыбинского АО «КБ „Луч“, входящего в холдинг „Росэлектроника“ , начали разработку этого БЛА в 2012 году. Работы шли в обстановке секретности: будущее „изделие“ должно было иметь, помимо гражданского, еще и военное предназначение. Непосредственным заказчиком выступило Минобороны — нашим военным был необходим „дальнобойный“ БЛА. И лишь накануне открытия Международного военно-технического форума „Армия-2015“ было сообщено о создании первого опытного образца российского разведывательного беспилотника малого класса „Корсар“.

Через год начались поставки образцов Вооруженным силам России для проведения испытаний. По появившимся в открытой печати неофициальным данным, „Корсар“ прошел „обкатку“ и в небе Сирии, где показал превосходные функциональные качества. Результаты реальной работы этого БЛА окончательно убедили военных в необходимости его принятия на вооружение.

Может взлететь с автомобильной трассы

Оснащенный поршневым двигателем, новый беспилотник при массе в 200 кг способен развивать максимальную скорость до 150 км/ч (крейсерская — 120 км/ч). Высота полета „Корсара“ может превышать пять километров. Это делает его недосягаемым как для обычного стрелкового вооружения, так и для многих типов ПЗРК (американский Stinger, например, бьет по цели на высоте 3.800 метров). Дальность полета БЛА составляет 120-180 километров, предполагается, что ее можно увеличить до 250 км. За счет экономичности оригинального двигателя (характеристики которого не разглашаются) „Корсар“ может непрерывно находиться в воздухе до 8 часов.

У нового беспилотника достаточно большие габариты: размах крыльев составляет 6,5 метра, длина фюзеляжа — 4,2 метра. При таких размерах для его взлета и посадки потребуется специально оборудованная полоса. Впрочем, это может быть и любой участок автомобильной дороги с ровным покрытием.

Еще одно из предположений, которое может быть объективной реальностью, — это вооружение „Корсара“, размещенное на нем, помимо разведывательного оборудования и средств связи. Предполагается, что на таком БЛА может быть установлен ракетный комплекс „Атака“, способный уничтожать наземные цели на расстоянии до шести километров. Также военные эксперты не исключают боевую навеску в виде многоцелевых реактивных гранатометов. Но все-таки основное предназначение „Корсара“ — ведение разведки.

Не так давно в России началось серийное производство радиоэлектронных систем нового поколения, предназначенных именно для оснащения существующих и перспективных БЛА. Сообщалось, что конструкторам нашего оборонно-промышленного комплекса удалось разработать технологии передачи большого объема информации на расстояние в десятки и сотни километров. Вероятно, что и на „Корсаре“ установлена бортовая аппаратура, обеспечивающая обмен данными с наземными пунктами управления и беспилотниками в режиме реального времени.

При наличии в комплексе нескольких БЛА это позволит видеть более широкую картину на земле и оперативно принимать решения. Не случайно в „экипаже“ „Корсара“ находится два человека: оператор-пилот и оператор-разведчик.

Годен для войны и для мира

В Минобороны РФ уже сообщили о намерении Вооруженных сил серийно закупать новый беспилотник. Военных, помимо технических качеств „Корсара“, заинтересовали и перспективы его модернизации в будущем: за счет увеличения дальности полета, оснащения дополнительным оборудованием — в первую очередь системами РЭБ и перспективными средствами разведки.

Еще одной важной особенностью „Корсара“ является его многофункциональность. Кроме военного применения, он может быть использован и для решения гражданских задач. Такой БЛА будет незаменим при мониторинге окружающей среды, для контроля состояния автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждения лесных пожаров (особо актуальная тема в летний период на огромных просторах нашей страны), поиска и спасения людей.