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Новый топливозаправщик Ил-78М-90А выйдет на летные испытания в июле
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Новый топливозаправщик Ил-78М-90А выйдет на летные испытания в июле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заводские летные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А планируется начать в июле, сообщает пресс-служба авиакомплекса «Илюшина».
В марте сообщалось о проведении наземных испытаний данного самолета. Свой первый полет Ил-78М-90А совершил в январе 2018 года.
"Сейчас самолет Ил-78М-90А, построенный на ульяновском авиационном предприятии «Авиастар-СП», проходит этап наземных испытаний, куда входит, в частности, проверка топливной системы. После их завершения топливозаправщик будет отправлен на покраску, а затем, предположительно в июле, передан в ПАО «Ил» для выполнения заводских летных испытаний. Все идет штатно, отставаний от графика нет", — приводятся в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости, слова первого заместителя генерального директора «Ильюшина» Павла Черенкова.
Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Усовершенствованный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На топливозаправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована «стеклянная кабина», которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.
Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. А с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.
Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома. В случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.
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