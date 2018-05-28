Новый топливозаправщик Ил-78М-90А выйдет на летные испытания в июле

МОСКВА , 28 мая — РИА Новости . Заводские летные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А планируется начать в июле, сообщает пресс-служба авиакомплекса «Илюшина».

В марте сообщалось о проведении наземных испытаний данного самолета. Свой первый полет Ил-78М-90А совершил в январе 2018 года.

"Сейчас самолет Ил-78М-90А, построенный на ульяновском авиационном предприятии «Авиастар-СП» , проходит этап наземных испытаний, куда входит, в частности, проверка топливной системы. После их завершения топливозаправщик будет отправлен на покраску, а затем, предположительно в июле, передан в ПАО «Ил» для выполнения заводских летных испытаний. Все идет штатно, отставаний от графика нет", — приводятся в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости, слова первого заместителя генерального директора «Ильюшина» Павла Черенкова

Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Усовершенствованный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На топливозаправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована «стеклянная кабина», которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. А с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома. В случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.