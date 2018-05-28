Ещё
На Камчатке прошло учение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке прошло учение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие провели гранатометание и стрельбы по подводным целям из специального оружия.
На Камчатке в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске прошло учение по противодиверсионной обороне при обеспечении выхода атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) из пункта базирования.
В учении принимал участие экипаж атомного ракетного подводного крейсера «Александр Невский» и военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), выполнявшие задачи на противодиверсионных катерах и быстроходных лодках.
В ходе учения специалистами отработаны задачи по контролю за акваторией и обследованию бухт Авачинского залива на предмет возможных подводных тайников и неразорвавшихся боеприпасов. Боевые пловцы обследовали судоходный фарватер по которому проходил АРПКСН, осуществили поиск подводных диверсантов. По планам учения проведено профилактическое гранатометание и стрельбы по подводным целям из специального оружия. Также военнослужащие отряда ПДСС выполнили подрыв «взрывоопасного» предмета, обнаруженного на пути следования подлодки.
К учению привлекалось до 30 военнослужащих и 5 скоростных плавсредств.
ТК «Звезда»: последние новости
В Западном военном округе подвели первые итоги призывной кампании 2018 года Главком ВМФ России принял участие в церемонии спуска на воду полноразмерной копии линейного корабля «Полтава» ВДВ получили более 3,5 тыс. комплектов экипировки «Ратник» с начала года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НДС резко повысят из-за «майского указа»650
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»52
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль46
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию419
В московском метро произошел сбой7
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
02:54
Германия натравит на Россию «Леопарда»
Оружие Армия
04:58
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль
Общество
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
01:08
НДС резко повысят из-за «майского указа»
Личный счет Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение