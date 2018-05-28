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Противодиверсионная оборона: впечатляющие кадры учений подводных сил Тихоокеанского флота
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Противодиверсионная оборона: впечатляющие кадры учений подводных сил Тихоокеанского флота 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На Камчатке в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске прошли учения по противодиверсионной обороне при обеспечении выхода атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) из пункта базирования.
В учении принимал участие экипаж атомного ракетного подводного крейсера «Александр Невский» и военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), выполнявшие задачи на противодиверсионных катерах и быстроходных лодках.
В ходе учения специалистами отработаны задачи по контролю за акваторией и обследованию бухт Авачинского залива на предмет возможных подводных тайников и неразорвавшихся боеприпасов. Боевые пловцы обследовали судоходный фарватер по которому проходил АРПКСН, осуществили поиск подводных диверсантов. По планам учения проведено профилактическое гранатометание и стрельбы по подводным целям из специального оружия. Также военнослужащие отряда ПДСС выполнили подрыв «взрывоопасного» предмета, обнаруженного на пути следования подлодки.
К учению привлекалось до 30 военнослужащих и пять скоростных плавсредств.
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