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ВДВ получили в 2018 году более 3,5 тысячи комплектов экипировки «Ратник»
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ВДВ получили в 2018 году более 3,5 тысячи комплектов экипировки «Ратник» 

ТАСС 8 минут назад
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские Воздушно-десантные войска получили в текущем году более 3,5 тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник» и батальонный комплект боевых машин десанта БМД-4М. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете «Красная звезда» рассказал первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.
"В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа 2018 года за зимний период в Воздушно-десантные войска поставлено более 4500 парашютных систем для десантирования личного состава и техники, свыше 3500 современных комплектов боевой экипировки «Ратник», батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортеров десантных БТР— МДМ", — сообщил он.
Игнатов добавил, что в войска поступили беспилотные летательные аппараты и средства оптико-электронной и воздушной разведки «Тахион», «Орлан-10» и «Элерон-3», а также комплексы автоматизированных систем управления «Дозор».
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