В России создают новое поколение реактивных систем залпового огня

Владимир Лепин. В скором времени будут представлены новые российские реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщил глава концерна «Техмаш»

"Что касается разработки новых изделий, то тут в каждом из наших дивизионов стоят свои задачи. Это новые системы залпового огня, это и «Тосочка», и «Земледелие», — заявил Владимир Лепин в интервью "Интерфаксу" . По его словам, общественность о них узнает «в ближайшее время».

Согласно открытым данным, система «Земледелие» предназначена для дистанционного минирования. «Тосочка» — тяжелая огнеметная система, которую планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию уже в 2020 году.

Самые известные советские и российские РСЗО послевоенного времени — «Град» (калибр 122 мм), «Ураган» (калибр 220 мм), «Смерч» (калибр 300 мм), «Торнадо» (калибр 122 и 300 мм).