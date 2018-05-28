Ещё
В России создают новое поколение реактивных систем залпового огня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создают новое поколение реактивных систем залпового огня 

Вести.Ru 1 час назад
В скором времени будут представлены новые российские реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщил глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
"Что касается разработки новых изделий, то тут в каждом из наших дивизионов стоят свои задачи. Это новые системы залпового огня, это и «Тосочка», и «Земледелие», — заявил Владимир Лепин в интервью "Интерфаксу". По его словам, общественность о них узнает «в ближайшее время».
Согласно открытым данным, система «Земледелие» предназначена для дистанционного минирования. «Тосочка» — тяжелая огнеметная система, которую планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию уже в 2020 году.
Самые известные советские и российские РСЗО послевоенного времени — «Град» (калибр 122 мм), «Ураган» (калибр 220 мм), «Смерч» (калибр 300 мм), «Торнадо» (калибр 122 и 300 мм).
Вести.Ru: последние новости
С "Юрия Долгорукого" успешно запущено сразу четыре "Булавы" Новая модификация подлодок "Борей" пока слишком дорогая. Строить будут старую Замминистра обороны Руслан Цаликов продолжает инспекцию объектов на Дальнем Востоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию70
Украина намеренно нарушает границы РФ16
Путин раскусил журналиста-провокатора735
РФ напомнила Британии, на каком языке говорят в Киеве10
Турция прокомментировала новость о закупке Су-5758
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение