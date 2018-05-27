Экипаж корвета «Бойкий» отметил пятилетнюю годовщину со дня подъема военно-морского флага

Утром на вертолетной площадке корабля состоялось торжественное построение экипажа с участием командования БФ.

Сегодня на корвете «Бойкий», которым командует капитан 2-го ранга Роман Довгайлов, состоялись мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня поднятия военно-морского флага.

Утром на вертолетной площадке корабля состоялось торжественное построение экипажа, праздничный митинг с участием командования Балтийским флотом, ветеранами соединения, шефами и гостями. Затем для гостей корабля была устроена обзорная экскурсия, на корой приглашенные смогли ознакомиться с вооружением корвета и условиями жизни экипажа.

На сегодняшний день корвет «Бойкий» является одним из самых новых кораблей Балтийского флота. Корвет «Бойкий» был заложен на ОАО «Северная верфь» в июле 2005 года. Спуск на воду второго серийного корвета «Бойкий» проекта 20380, построенного для Балтийского флота, состоялся на Северной верфи 15 апреля 2011 года. 16 мая 2013 года корвет вошел в боевой состав Балтийского флота и на нем был понят Андреевский флаг.

С момента подъема на корабле Андреевского флага корвет «Бойкий» стал участником Международного военно-морского салона в Санкт–Петербурге, принимал участие в мероприятиях, посвященных 310-летию со Дня основания Балтийского флота, провел совместное учение с немецким фрегатом «Карлсруэ». В морских полигонах Балтийского флота экипажем корвета успешно выполнены десятки ракетных, артиллерийских и торпедных стрельб, противолодочных учений во взаимодействии с морской авиацией Балтийского флота. В 2017 году признан лучшим кораблем Балтийского флота. В этом же году в составе отряда кораблей совершил длительный поход в район Средиземного моря.

Корвет «Бойкий» — второй серийный корвет проекта 20380, построенный для Балтийского флота. Головным кораблем серии является корвет «Стерегущий», переданный Балтийскому флоту в 2007 году. Первый в серии корвет «Сообразительный» был передан флоту 14 октября 2011 года, третий корвет серии «Стойкий» в апреле 2014 года завершил государственные ходовые испытания.