Войска оснастили самыми современными средствами

На учебном полигоне Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского состоялся показ современных специальных технических средств и вооружения.

Научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации» проходит второй год подряд.

Формат мероприятия включает экспозиционную, деловую и демонстрационную части для показа высокотехнологичных, инновационных разработок с целью их дальнейшего использования в Росгвардии, МВД и других силовых структурах России

Современные вызовы безопасности требуют гибких и взвешенных ответов. Экипировка и снаряжение в деле обеспечения правопорядка приобретают одно из главных значений.

Многие российские предприятия работают в сфере безопасности еще со времен СССР. Их продукция пользуется заслуженным доверием.

Вместе с тем и новые компании предлагают интересные новинки и могут продемонстрировать их на одной площадке с грандами.

Точно в цель

Одна из новинок концерна — снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), интерес к которой проявляют все силовые структуры. Росгвардии этот образец оружия интересен в качестве оружия спецподразделений.

Винтовка была разработана по инициативе концерна «Калашников». Она позиционируется как «оружие второго номера», то есть этой винтовкой должны быть экипированы снайперские пары или помощники пулеметчиков. Стихия этого оружия — не только специальные операции и засады, но и поле общевойскового боя. Дальность стрельбы у винтовки по нынешним временам не рекордная — 1000 метров, но для своей тактической ниши — прикрытия расчетов тяжелого оружия — вполне подходит.

Снайперская винтовка Драгунова (СВД), долгое время состоящая на вооружении Российской армии, по мнению экспертов, сейчас не вполне отвечает требованиям современной винтовки поля боя.

— Среди главных особенностей оружия — П-образная форма ствольной коробки, регулируемый приклад, который может быть настроен под индивидуальные особенности стрелка, возможность ведения огня с двух рук. И, наконец, планка Пикатинни наверху ствольной коробки, которая позволяет устанавливать широкий спектр дополнительного оборудования — от лазерных целеуказателей и фонариков до тепловизоров, — сообщили разработчики новой винтовки.

Крупнокалиберная снайперская винтовка «Корд»

Предназначена для ведения противоснайперской борьбы на расстояниях свыше одного километра и уничтожения легкобронированных целей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В конце 2017 года в ходе совместных российско-китайских учений подразделений специального назначения «Сотрудничество-2017» была апробирована современная боевая экипировка военнослужащих войск Национальной гвардии, а в апреле текущего года в экстремальных условиях районов Крайнего Севера — новые технические средства. Конечно же, окончательный вывод о соответствии заявленных характеристик реальным можно сделать только после их апробации в войсковых условиях.