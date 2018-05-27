Для российской армии разработали автотехнику лучше, чем у НАТО

Автомобильные войска укротят «Торнадо»

Специальность военного водителя — одна из самых массовых в армии. 29 мая эти специалисты отмечают профессиональный праздник — День военного автомобилиста. Накануне праздника начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр ШЕВЧЕНКО рассказал «КВ» о перевооружении автомобильных войск и решаемых ими задачах.

— Александр Александрович, какое значение имеют современные автомобильные войска?

— Это основа высокой мобильности, подвижности Вооруженных сил. О значении мобильности в современной, очень маневренной, динамичной войне, думаю, говорить не надо. Войска, резервы и необходимые материально-технические запасы нужны в указанном месте точно в срок, без опозданий. И это должны обеспечить во многом именно автомобильные войска.

— Есть у нашей армии такая автотехника, которой нет ни в одной армии мира?

— Конечно, есть. Например, не имеющие аналогов в мире мобильные ракетные комплексы «Тополь» и «Ярс» перемещаются на специальном колесном шасси. Масса восьмиосной пусковой установки «Ярса» вместе со стратегической ракетой составляет около 100 тонн. Такого уж точно ни у кого нет.

— На параде 9 мая в Москве показали несколько новинок. Чем они примечательны?

— Считаю, заслуживают внимания защищенные автомобили «Тайфун» производства КамАЗа и Урала. Это уникальные машины. Они появились не случайно, а как результат вдумчивой работы по изучению опыта боевых действий наших войск в Афганистане , в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Сегодня эти машины проходят апробацию в боевых условиях в Сирии . Это те автомобили, которые создают условия для выполнения войсками боевых задач. Самая главная цель, которую мы ставили перед конструкторами этих машин, — максимально сохранить жизнь наших военнослужащих. Эта линейка автомашин развивается. В 2018 году впервые показан на параде «Тайфун» выполненный по колесной формуле 4х4 производства КамАЗ. Это двухосный грузовой автомобиль со всеми четырьмя ведущими колесами. Уникальная машина отвечает самым жестким требованиям Минобороны и получила очень высокую оценку при опытной войсковой эксплуатации. Машина гарантированно обеспечивает защиту экипажа и десанта, защищает людей от бронебойных пуль снайперской винтовки, подрыва мины или спрятанного на обочине самодельного взрывного устройства эквивалентом до шести килограммов взрывчатки.

— Когда вы заказываете разработку новой техники, закладываете требования комфортабельности, эргономичности?

— А как вы думаете? Наши водители могут сутками находиться за рулем при выполнении боевых или учебных задач. И, конечно, водительское место должно быть удобным, практичным, комфортным. Чтобы легче было переносить нагрузку. На этот счет, кстати, существуют жесткие требования ГОСТа. Военный автомобиль по эргономике не может быть хуже, чем гражданский.

Все новые военные легковые автомобили уже имеют стандартный набор опций. В войска идут машины с независимыми сиденьями, регулируемыми пневмоподушками. На тяжелых машинах есть спальные места для водителей. На некоторых образцах автотехники стоят элементы бортовой информационной системы. Электроника подсказывает водителю не только, сколько топлива осталось в баках, но и его позиционирование с помощью встроенных систем навигации ГЛОНАСС, может автоматически передать информацию с одной машины на другую.

— Как обстоят дела с машинами для Арктики?

— Очень активно работаем. По решению министра обороны и Генштаба провели уже четыре исследовательских экспедиции в те широты. Цель — подтверждение правильности задаваемых характеристик, конструктивных решений, которые ранее использовались и которые мы хотим применить. В большинстве случаев техника не подводила, честно отрабатывала положенное и характеристики подтвердила. Но время ставит новые задачи и выдвигает более высокие требования. Во-первых, к надежности узлов и агрегатов. Требуются другие решения в части энергообеспечения. Мы столкнулись с тем, что нам нужно по-другому решать вопрос с обеспечением работоспособности аккумуляторов и автономных источников питания при низких температурах. Нам нужны другие аккумуляторы, которые способны держать мощность при любом самом сильном морозе и выдавать те же параметры при минус 40 градусах.

— А «за горизонт» заглядываете? Есть понимание, какими будут военные автомобили будущего?

— Могу некоторые тайны приоткрыть. На финиш выходят работы над семейством перспективных автомобилей многоцелевого назначения «Торнадо». Надеюсь, выйдем в этом году на предварительные испытания. Автомобиль создан под требования Минобороны. Тактико-техническое задание ориентировалось на самые высокие показатели мирового автомобилестроения. Мы заложили показатели, превосходящие основные автомобили НАТО

Урал и КамАЗ разработали и представили на испытания свои автомобили. Каждый проект сделан в двух вариантах. Первый — с локальной защитой водителя, когда он находится в некоей бронированной капсуле, защищающей его от пуль легкого стрелкового оружия, осколков. Второй вариант — машина с обычной кабиной, имеющей хорошую эргономику и высокие показатели комфорта. В автомобилях применено все, что есть хорошего у промышленности.

Планируется, что семейство «Торнадо» будет включать в себя машины грузоподъемностью 5, 8, 16 и 22 тонны. Такой подход ранее не реализовывался. Многотонные машины смогут ездить не только по дорогам общего назначения с твердым покрытием, но и по слабому грунту. Чтобы достичь нужной грузоподъемности, пришлось заново разрабатывать многие узлы и агрегаты, прежде всего двигатели. На «Торнадо» стоят двигатели, которые раньше не ставились ни на один военный автомобиль такого класса. Их мощность от 400 до 600 лошадиных сил. Для машин сделали трансмиссию, усиленные мосты, рамы, новые шины. Машины, сходя с конвейера, уже имеют противоминную стойкость конструкции.

Один «Торнадо-Урал» может спокойно заменить 2–3 обычных «Урала», а один «Торнадо-КамАЗ» с колесной формулой 8х8 может заменить 3–4 КамАЗа. Автомобили успешно проходят испытания. Генштабом принято решение закупить опытную партию для апробации. Рассчитываем, что в 2018 году сделаем шаг вперед по принятию на снабжение перспективных автомобилей, которые ближайшие 10–20 лет будут составлять основу автопарка армии. Думаю, скоро на парадах мы увидим эти автомобили.