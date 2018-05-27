Парусный корабль для практики курсантов сможет выходить в океан

Ранее о том, что строительство парусного корабля для ВМФ России предусмотрено кораблестроительной программой до 2050 года, сообщал заместитель начальника Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» контр-адмирал Александр Карпов . Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что корабль построят после 2030 года.

"Это будет парусный корабль, способный выходить не только в морскую, но и океанскую зону. Он предназначен прежде всего для практики курсантов военно-морских образовательных учреждений", — сказал он.