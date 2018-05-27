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Парусный корабль для практики курсантов сможет выходить в океан
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Парусный корабль для практики курсантов сможет выходить в океан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Парусный корабль, который планируется построить для практики курсантов военно-морских училищ, сможет выходить в океан, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.
Ранее о том, что строительство парусного корабля для ВМФ России предусмотрено кораблестроительной программой до 2050 года, сообщал заместитель начальника Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» контр-адмирал Александр Карпов. Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что корабль построят после 2030 года.
"Это будет парусный корабль, способный выходить не только в морскую, но и океанскую зону. Он предназначен прежде всего для практики курсантов военно-морских образовательных учреждений", — сказал он.
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