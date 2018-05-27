Парусник, который построят для ВМФ, сможет выходить в открытый океан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 мая. / ТАСС /. Парусник, который планируется построить для нужд Военно-Морского флота РФ согласно программе кораблестроения до 2050 года, сможет выходить не только в морские воды, но и отправляться в океанские плавания. Об этом рассказал журналистам главком ВМФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду реплики корабля «Полтава» в Санкт-Петербурге.

"В программе до 2050 года строительство этого парусника заложено. Этот корабль будет способен выходить, помимо морской зоны, еще и в океанскую с целью практики курсантов", — отметил главком.

Также Королев отметил, что в строительстве будут использованы традиции и опыт парусного судостроения. При этом главком не уточнил ни точных сроков, ни планируемого водоизмещения судна.