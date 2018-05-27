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Парусник, который построят для ВМФ, сможет выходить в открытый океан
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Парусник, который построят для ВМФ, сможет выходить в открытый океан 

ТАСС 23 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Парусник, который планируется построить для нужд Военно-Морского флота РФ согласно программе кораблестроения до 2050 года, сможет выходить не только в морские воды, но и отправляться в океанские плавания. Об этом рассказал журналистам главком ВМФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду реплики корабля «Полтава» в Санкт-Петербурге.
"В программе до 2050 года строительство этого парусника заложено. Этот корабль будет способен выходить, помимо морской зоны, еще и в океанскую с целью практики курсантов", — отметил главком.
Также Королев отметил, что в строительстве будут использованы традиции и опыт парусного судостроения. При этом главком не уточнил ни точных сроков, ни планируемого водоизмещения судна.
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