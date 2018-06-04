Спецназ ВВО приступил к парашютной подготовке

На одной из тренировок по десантированию из вертолета спецназовцы применили управляемые парашюты «Арбалет».

Парашютно-десантная подготовка в летнем периоде обучения началась у подразделений спецназа Восточного военного округа. На одном из занятий бойцы использовали современные управляемые парашюты «Арбалет». Десантирование выполнялось из транспортного вертолета Ми-8 с высоты полутора километров.

Парашютная система «Арбалет» позволяет военнослужащему с полным боекомплектом пролететь большое расстояние и коснуться земли в заданной точке.

Именно точности приземления уделяется особое внимание. Перед тем, как совершить прыжок из вертолета, все спецназовцы прошли курс тренировок на тренажерах.