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Спецназ ВВО приступил к парашютной подготовке
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Спецназ ВВО приступил к парашютной подготовке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На одной из тренировок по десантированию из вертолета спецназовцы применили управляемые парашюты «Арбалет».
Парашютно-десантная подготовка в летнем периоде обучения началась у подразделений спецназа Восточного военного округа. На одном из занятий бойцы использовали современные управляемые парашюты «Арбалет». Десантирование выполнялось из транспортного вертолета Ми-8 с высоты полутора километров.
Парашютная система «Арбалет» позволяет военнослужащему с полным боекомплектом пролететь большое расстояние и коснуться земли в заданной точке.
Именно точности приземления уделяется особое внимание. Перед тем, как совершить прыжок из вертолета, все спецназовцы прошли курс тренировок на тренажерах.
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