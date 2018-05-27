Корабли Каспийской флотилии провели ночную светосигнальную тренировку

В ней участвовал артиллерийский катер типа «Гриф», два артиллерийских катера типа «Шмель», рейдовый водолазный катер «РВК-933» и рейдовый буксир «РБ-410».

Отряд из 5 кораблей Каспийской флотилии (КФл) провёл в море ночные учения по передаче световых сигналов вместо использования средств связи для соблюдения скрытности плавания.

По замыслу учений, отряд кораблей КФл должен был остаться незамеченным для условного противника, но поддерживать связь друг с другом светосигнальным способом. Для этого все средства связи на кораблях были обесточены, а процесс передачи информации осуществлялся с помощью светосигнальных фонарей.

Средства световой связи используют в зависимости от условий боевой, метеорологической или навигационной обстановки, а также для соблюдения скрытности. Обычно используют светосигнальные фонари, но в условиях плохой видимости применяют сигнальный прожектор, луч которого направляют не на корабль, а в облака.

Процесс передачи информации средствами световой связи представляет собой «мигание» светом, обозначающее закодированные текстовые или цифровые группы. После получения другим кораблём светового сообщения, его расшифровывают и таким же способом отвечают. Данным способом можно передать любую информацию.

В тренировке участвовал артиллерийский катер типа «Гриф», 2 артиллерийских катера типа «Шмель», рейдовый водолазный катер «РВК-933», а также рейдовый буксир «РБ-410». Все сигналы были правильно переданы и расшифрованы.