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Корабль «Волгодонск» представит Каспийскую флотилии на «Кубке моря-2018» в Баку
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Корабль «Волгодонск» представит Каспийскую флотилии на «Кубке моря-2018» в Баку 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Его экипаж будет соревноваться с военными моряками из других стран в трех дисциплинах — применение корабля по предназначению, борьба за его живучесть, а также постановка корабля на якорь и бочку, спасание и буксировка аварийного корабля.
Малый артиллерийский корабль (мак) «Волгодонск» представит Каспийскую флотилию на международном конкурсе «Кубок моря-2018» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018).
Экипаж «Волгодонска» будет соревноваться с экипажами кораблей других стран-участниц в трех дисциплинах.
На первом этапе конкурса судьи оценят способность экипажа применить корабль по предназначению. Для этого каждая команда будет выполнять три упражнения: стрельба по плавающей мине, артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели, а также артиллерийская стрельба по воздушной цели.
На втором этапе экипажи будут бороться за живучесть корабля. Часть баллов в этом этапе конкурса принесут соревнования на учебно-тренировочном комплексе по борьбе с поступающей водой из условной пробоины. Другую часть баллов начислят за спасательную подготовку личного состава при борьбе за живучесть.
На третьем, заключительном этапе в рамках состязания по морской выучке и спасательной подготовке пройдут соревнования по постановке корабля на якорь и бочку, а также по спасанию и буксировке аварийного корабля.
Итоги конкурса будут объявлены 11 августа на церемонии закрытия соревнований.
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