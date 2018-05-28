Корабль «Волгодонск» представит Каспийскую флотилии на «Кубке моря-2018» в Баку

Его экипаж будет соревноваться с военными моряками из других стран в трех дисциплинах — применение корабля по предназначению, борьба за его живучесть, а также постановка корабля на якорь и бочку, спасание и буксировка аварийного корабля.

Малый артиллерийский корабль (мак) «Волгодонск» представит Каспийскую флотилию на международном конкурсе «Кубок моря-2018» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018).

Экипаж «Волгодонска» будет соревноваться с экипажами кораблей других стран-участниц в трех дисциплинах.

На первом этапе конкурса судьи оценят способность экипажа применить корабль по предназначению. Для этого каждая команда будет выполнять три упражнения: стрельба по плавающей мине, артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели, а также артиллерийская стрельба по воздушной цели.

На втором этапе экипажи будут бороться за живучесть корабля. Часть баллов в этом этапе конкурса принесут соревнования на учебно-тренировочном комплексе по борьбе с поступающей водой из условной пробоины. Другую часть баллов начислят за спасательную подготовку личного состава при борьбе за живучесть.

На третьем, заключительном этапе в рамках состязания по морской выучке и спасательной подготовке пройдут соревнования по постановке корабля на якорь и бочку, а также по спасанию и буксировке аварийного корабля.

Итоги конкурса будут объявлены 11 августа на церемонии закрытия соревнований.