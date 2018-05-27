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Басурин: украинские военные перебросили под Горловку танки и самоходные артустановки
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Басурин: украинские военные перебросили под Горловку танки и самоходные артустановки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Украинская армия перебросила танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) к линии соприкосновения в город Дзержинск на горловском направлении. Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"По данным нашей разведки, в зоне ответственности первого механизированного батальона 24-й бригады присутствуют восемь танков и четыре единицы САУ, которые могут быть применены по территории республики. Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города", — цитирует его Донецкое агентство новостей.
В связи с этим он призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение, а также усилить мониторинг местности с помощью патрулей «с целью добиться отвода запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений в тыловые районы».
30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе объявлено так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не прекратились. В последнее время особо обострилась ситуация в Горловке. Возросло за последнее время и количество жертв как среди мирного населения, так и среди защитников республики.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года предполагает отвод артиллерийских орудий калибра свыше 100 мм на 50 км, реактивных систем залпового огня — на 70, реактивных систем «Торнадо», «Ураган», «Смерч» и ракеты «Точка» на 140 километров. В соответствии с дополнением стороны должны были отвести от линии разграничения также артиллерию калибром до 100 мм, танки и минометы.
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