В Сирию пришел охотник за подводными диверсантами катер «Грачонок»

Группировка российского флота в Средиземном море усилена противодиверсионным катером «Грачонок», который совершил успешный переход из Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

— В дальней оперативной зоне противодиверсионный катер будет выполнять задачи по охране кораблей при стоянке на не защищенном рейде, а также для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ России , — уточнили в военном ведомстве

Напомним, что высокоскоростной маневренный противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» в первую очередь предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими группами в акваториях пунктов базирования флота. Катер оснащен современным радиоэлектронным вооружением: гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Кальмар» и «Анапа», а также навигационной радиолокационной станцией МР-231.

В результате подводные цели могут быть обнаружены на расстоянии до 500 метров. Надводные корабли — на дистанции до 16 морских миль. Станция РЛС имеет систему распознавания государственной принадлежности целей, позволяет накладывать радиолокационную информацию на цифровую карту района плавания, отличается повышенными скрытностью собственного излучения и точностью определения угловых координат.

На вооружении катера есть ракетное зенитное оружие ПЗРК «Игла», пулеметная установка калибра 14,5 миллиметра, а также противодиверсионное оружие — гранатометы ДП-65 и ДП-64. Водоизмещение — 138 тонн, длина — 31 метр, скорость полного хода — 23 узла, дальность плавания — 200 миль. Экипаж катера — восемь человек.