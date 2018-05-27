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В Сирию пришел охотник за подводными диверсантами катер «Грачонок»
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В Сирию пришел охотник за подводными диверсантами катер «Грачонок» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Группировка российского флота в Средиземном море усилена противодиверсионным катером «Грачонок», который совершил успешный переход из Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
— В дальней оперативной зоне противодиверсионный катер будет выполнять задачи по охране кораблей при стоянке на не защищенном рейде, а также для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ России, — уточнили в военном ведомстве.
Напомним, что высокоскоростной маневренный противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» в первую очередь предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими группами в акваториях пунктов базирования флота. Катер оснащен современным радиоэлектронным вооружением: гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Кальмар» и «Анапа», а также навигационной радиолокационной станцией МР-231.
В результате подводные цели могут быть обнаружены на расстоянии до 500 метров. Надводные корабли — на дистанции до 16 морских миль. Станция РЛС имеет систему распознавания государственной принадлежности целей, позволяет накладывать радиолокационную информацию на цифровую карту района плавания, отличается повышенными скрытностью собственного излучения и точностью определения угловых координат.
На вооружении катера есть ракетное зенитное оружие ПЗРК «Игла», пулеметная установка калибра 14,5 миллиметра, а также противодиверсионное оружие — гранатометы ДП-65 и ДП-64. Водоизмещение — 138 тонн, длина — 31 метр, скорость полного хода — 23 узла, дальность плавания — 200 миль. Экипаж катера — восемь человек.
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