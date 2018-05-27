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Противодиверсионный катер «Грачонок» вошел в состав Средиземноморской эскадры
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Противодиверсионный катер «Грачонок» вошел в состав Средиземноморской эскадры 

ТАСС 18 минут назад
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Противодиверсионный катер Черноморского флота «Грачонок» вошел в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом журналистам сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
"Противодиверсионный катер Черноморского флота вошел в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Ранее катер совершил переход из Черного моря с выходом за зону черноморских проливов и на основании плана ротации корабельных сил сменил в дальней морской зоне однотипный корабль ЧФ", — пояснил офицер.
В дальней оперативной зоне противодиверсионный катер будет выполнять задачи по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде, а также обеспечивать безопасность пунктов базирования сил соединения ВМФ РФ.
Противодиверсионные катера проекта 21980 (шифр «Грачонок») предназначены для борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним. Более десятка таких катеров уже несут службу на всех флотах и Каспийской флотилии.
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