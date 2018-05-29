Соединение морской пехоты на Камчатке получило новые бронетранспортеры БТР-82А

ТАСС , 29 мая. Более 30 новых бронетранспортеров БТР-82А прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатку в соединение морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке России . Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В дополнение к новой технике, которая уже эксплуатируется подразделениями морской пехоты, к месту постоянной дислокации кораблями доставлены еще более 30 бронетранспортеров. Колесные машины поставлены на учет и принимаются в эксплуатацию, чтобы планово заменить машины предыдущего поколения — БТР-80 и гусеничные транспортеры МТЛБ", — сообщил Воскресенский.

В летний период обучения практические занятия для наводчиков и механиков-водителей БТР-82А будут проходить на полигоне Радыгино. В ходе полевого выхода морские пехотинцы Тихоокеанского флота будут тренироваться водить новые, более тяжелые машины и вести огонь по различным мишеням из боевого модуля с 30-мм пушкой.

Ранее камчатское соединение морской пехоты ТОФ получило на вооружение танки Т-80БВ.

БТР-82А — результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1». Кроме того, в этой модификации условия для экипажа и десанта сделали более комфортными.