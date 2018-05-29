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Соединение морской пехоты на Камчатке получило новые бронетранспортеры БТР-82А
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Соединение морской пехоты на Камчатке получило новые бронетранспортеры БТР-82А 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 29 мая. Более 30 новых бронетранспортеров БТР-82А прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатку в соединение морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке России. Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"В дополнение к новой технике, которая уже эксплуатируется подразделениями морской пехоты, к месту постоянной дислокации кораблями доставлены еще более 30 бронетранспортеров. Колесные машины поставлены на учет и принимаются в эксплуатацию, чтобы планово заменить машины предыдущего поколения — БТР-80 и гусеничные транспортеры МТЛБ", — сообщил Воскресенский.
В летний период обучения практические занятия для наводчиков и механиков-водителей БТР-82А будут проходить на полигоне Радыгино. В ходе полевого выхода морские пехотинцы Тихоокеанского флота будут тренироваться водить новые, более тяжелые машины и вести огонь по различным мишеням из боевого модуля с 30-мм пушкой.
Ранее камчатское соединение морской пехоты ТОФ получило на вооружение танки Т-80БВ.
БТР-82А — результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1». Кроме того, в этой модификации условия для экипажа и десанта сделали более комфортными.
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