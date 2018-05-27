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На Камчатке звание «ударных» присвоено двум подразделениям морской пехоты Тихоокеанского флота
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На Камчатке звание «ударных» присвоено двум подразделениям морской пехоты Тихоокеанского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Статус «ударных» соединений присваивается специальным приказом министра обороны РФ в отношении наиболее боеспособных мотострелковых, танковых, воздушно-десантных и десантно-штурмовых подразделений, а также подразделений морской пехоты.
Приказом министра обороны Российской Федерации звание «ударных» присвоено двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России.
В течение мая специальная комиссия, оценивала подготовку морских пехотинцев и, опираясь на комплекс объективных показателей, было принято решение о присвоении почетных званий.
В ближайшее время состоится торжественное вручение камчатским морпехам отличительных геральдических знаков, подтверждающих новый статус.
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