На Камчатке звание «ударных» присвоено двум подразделениям морской пехоты Тихоокеанского флота

Статус «ударных» соединений присваивается специальным приказом министра обороны РФ в отношении наиболее боеспособных мотострелковых, танковых, воздушно-десантных и десантно-штурмовых подразделений, а также подразделений морской пехоты.

Приказом министра обороны Российской Федерации звание «ударных» присвоено двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России.

В течение мая специальная комиссия, оценивала подготовку морских пехотинцев и, опираясь на комплекс объективных показателей, было принято решение о присвоении почетных званий.

В ближайшее время состоится торжественное вручение камчатским морпехам отличительных геральдических знаков, подтверждающих новый статус.