Военные инженеры ВС РФ примут участие в масштабных командно-штабных учениях «Восток-2018»

На учениях планируется выполнение всех задач инженерного обеспечения, что позволит проверить состояние боевой готовности соединений и воинских частей инженерных войск, а также повысить полевую выучку личного состава.

Военные инженеры ВС РФ станут участниками масштабных командно-штабных учений «Восток-2018». Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«В текущем году участие инженерных войск спланировано в учениях в общей системе подготовки Вооруженных Сил, основными из которых являются маневры «Восток-2018» и специальные учения инженерных войск», — перечислил он.

На учениях планируется выполнение всех задач инженерного обеспечения, что позволит проверить состояние боевой готовности соединений и воинских частей инженерных войск, а также повысить полевую выучку личного состава. Также будет проверена эффективность применения современных средств инженерного вооружения.

Кроме того, в 2018 году в ходе Армейских международных игр пройдут три конкурса — «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».