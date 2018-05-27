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Военные инженеры ВС РФ примут участие в масштабных командно-штабных учениях «Восток-2018»
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Военные инженеры ВС РФ примут участие в масштабных командно-штабных учениях «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На учениях планируется выполнение всех задач инженерного обеспечения, что позволит проверить состояние боевой готовности соединений и воинских частей инженерных войск, а также повысить полевую выучку личного состава.
Военные инженеры ВС РФ станут участниками масштабных командно-штабных учений «Восток-2018». Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
«В текущем году участие инженерных войск спланировано в учениях в общей системе подготовки Вооруженных Сил, основными из которых являются маневры «Восток-2018» и специальные учения инженерных войск», — перечислил он.
На учениях планируется выполнение всех задач инженерного обеспечения, что позволит проверить состояние боевой готовности соединений и воинских частей инженерных войск, а также повысить полевую выучку личного состава. Также будет проверена эффективность применения современных средств инженерного вооружения.
Кроме того, в 2018 году в ходе Армейских международных игр пройдут три конкурса — «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».
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