Уникальный подарок к 315-летию: в Петербурге спустили на воду копию петровской «Полтавы»

Планируется, что корабль станет центром современного интерактивного музейного комплекса, посвященного морской истории России Точную копию первого 54-х пушечного линейного корабля Балтийского флота «Полтава» спустили на воду в Санкт-Петербурге . Корабль «Полтава» был построен в 1712 году, воссоздавать реплику начали четыре года назад с использованием тех же технологий и материалов, что и в петровскую эпоху. За основу взяли чертежи, сделанные самим императором. На торжественную церемонию собрались сотни петербуржцев. «Это был корабль, способный выполнять задачи, воевать, отстаивать интересы России практически в любом районе мирового океана. Как сейчас принято говорить, корабль дальней морской зоны. Если говорить о параллелях, за 16 лет Петр Первый начал создание линейного флота. Россия за 60 лет практически достигла самых передовых успехов в подводном кораблестроении, от первой дизельной подводной лодки неатомной до современного ракетоносца», — сказал главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев Строителям еще предстоит закончить внутреннюю отделку, достроить все мачты и поставить паруса. Планируется, что корабль станет центром современного интерактивного музейного комплекса, посвященного морской истории России.