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В соединения и воинские части на Камчатке прибыло более 100 младших специалистов, прошедших подготовку в учебных центрах
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В соединения и воинские части на Камчатке прибыло более 100 младших специалистов, прошедших подготовку в учебных центрах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для укомплектования экипажей корабельных соединений в учебных частях подготовлены специалисты морских специальностей: машинисты, мотористы, электрики и рулевые.
Более 100 младших командиров и специалистов, проходящих службу по контракту, пополнили соединения и воинские части войск и сил на северо-востоке России после прохождения подготовки в учебных центрах.
Среди тех, кто продолжит службу на полуострове Камчатка командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-80БВ и боевых машин пехоты БТР-82А, которые недавно приняты на вооружение отдельной бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, специалисты связи. В части прибывают военнослужащие с редкими военными профессиями — водители большегрузных самоходных шасси с категориями категорий D и E.
Для укомплектования экипажей корабельных соединений в учебных частях подготовлены специалисты морских специальностей: машинисты, мотористы, электрики и рулевые.
С целью скорейшей адаптации младших специалистов с этой категорией военнослужащих проводятся сборы, в рамках которых выпускники учебных центров под руководством командиров подразделений и боевых частей принимают материальную часть, вооружение и военную технику, а также изучают особенности их эксплуатации в условиях Камчатки.
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