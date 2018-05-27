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В лесу Приморья нашли упавший истребитель
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В лесу Приморья нашли упавший истребитель 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Авиапоиск Двфо / Вконтакте
Поисковики установили памятную табличку погибшему на истребителе лейтенанту Степану Голику.
В лесах в Ольгинского района Приморья поисковики обнаружили упавший в 1945 году истребитель ЛаГГ-3. Об этом сообщает приморская региональная молодежная общественная организация «Поисковое объединение "АвиаПоиск"».
На месте авиакатастрофы лежали искореженные обломки истребителя и личные вещи летчика.
В ходе экспертизы и архивной работы было установлено, что самолет упал 28 июня 1945 года. Пилот истребителя — лейтенант Степан Голик.
На месте гибели истребителя поисковики установили памятную табличку погибшему летчику.
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