В лесу Приморья нашли упавший истребитель

Поисковики установили памятную табличку погибшему на истребителе лейтенанту Степану Голику.

В лесах в Ольгинского района Приморья поисковики обнаружили упавший в 1945 году истребитель ЛаГГ-3. Об этом сообщает приморская региональная молодежная общественная организация «Поисковое объединение "АвиаПоиск"».

На месте авиакатастрофы лежали искореженные обломки истребителя и личные вещи летчика.

В ходе экспертизы и архивной работы было установлено, что самолет упал 28 июня 1945 года. Пилот истребителя — лейтенант Степан Голик.

На месте гибели истребителя поисковики установили памятную табличку погибшему летчику.