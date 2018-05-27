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В Петербурге спустят на воду копию корабля, созданного Петром I
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В Петербурге спустят на воду копию корабля, созданного Петром I 

Мир24 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Санкт-Петербурге на воду спустят точную копию первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года «Полтава», в создании которого участвовал Петр I.
Торжественная церемония спуска состоится в воскресенье в Яхт-клубе и пройдет согласно морским историческим традициям, сообщает верфь исторического судостроения «Полтава».
После спуска на воду корабль будут достраивать еще 10 месяцев — установят мачты, такелаж, паруса, уложат балласт и завершат внутреннюю отделку.
Планируется, что в будущем парусный корабль станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса, посвященного морской истории России.
Добавим, корабль «Полтава» является первым линейным кораблем Балтийского флота. Строительство началось в декабре 1709 года на Адмиралтейских верфях, а в июне 1712-го он был спущен на воду. В проектировании и постройке корабля Петр I принимал личное участие.
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