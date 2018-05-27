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В Петербурге спустили на воду точную копию корабля Петра I
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В Петербурге спустили на воду точную копию корабля Петра I 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На воду в Санкт-Петербурге спущена точная копия первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года «Полтава», который создавался при участии Петра I.
Реплика корабля строилась на верфи исторического судостроения «Полтава» с 2013 года. Достраиваться корабль будет еще 10 месяцев. За это время установят необходимые системы, мачты, такелаж, паруса, также уложат балласт и завершится внутренняя отделка, передает РИА «Новости».
После завершения строительных работ парусный корабль сделают центром большого интерактивного музейного комплекса о морской истории России.
Церемония спуска проводилась по исторической традиции — сначала был сделан выстрел из пушки, рота почетного караула вынесла флаги России, Андреевский флаг и флаг Санкт-Петербурга.
Корабль, реплику которого сделали в Петербурге, был построен по чертежам и с личным участием Петра I.
«Полтава» — это первый линейный корабль Балтийского флота, который начали строить в декабре 1709 года на Адмиралтейских верфях, а в июне 1712 спустили на воду. Судно названо в честь победы в Полтавской битве.
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