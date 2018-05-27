В Петербурге спустили на воду точную копию корабля Петра I

На воду в Санкт-Петербурге спущена точная копия первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года «Полтава», который создавался при участии Петра I.

Реплика корабля строилась на верфи исторического судостроения «Полтава» с 2013 года. Достраиваться корабль будет еще 10 месяцев. За это время установят необходимые системы, мачты, такелаж, паруса, также уложат балласт и завершится внутренняя отделка, передает РИА «Новости»

После завершения строительных работ парусный корабль сделают центром большого интерактивного музейного комплекса о морской истории России

Церемония спуска проводилась по исторической традиции — сначала был сделан выстрел из пушки, рота почетного караула вынесла флаги России, Андреевский флаг и флаг Санкт-Петербурга.

Корабль, реплику которого сделали в Петербурге, был построен по чертежам и с личным участием Петра I.