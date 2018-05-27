В Петербурге спустят на воду копию судна, построенного при участии Петра I

С. - ПЕТЕРБУРГ , 27 мая — РИА Новости . Точную копию первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года «Полтава», в создании которого участвовал Петр I, спустят на воду в воскресенье в Санкт-Петербурге.

"Линейный 54-пушечный корабль четвертого ранга " Полтава " спустят на воду в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Торжественная церемония спуска пройдет согласно морским историческим традициям", — сообщает верфь исторического судостроения «Полтава», основанная Яхт-клубом Санкт-Петербурга.

Достраивать уникальный деревянный корабль будут еще около 10 месяцев. За это время будут установлены все необходимые системы, мачты, такелаж, паруса, уложен балласт, завершена внутренняя отделка.

Планируется, что после завершения всех строительных работ парусный корабль станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса, посвященного морской истории России

Линейный 54-пушечный корабль «Полтава» — это первый линейный корабль Балтийского флота. Корабль начали строить в декабре 1709 года на Адмиралтейских верфях , в июне 1712-го спустили на воду. В проектировании и постройке линейного корабля «Полтава» Петр I принимал личное участие. Корабль назван в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.

Реплику линейного корабля «Полтава» начали строить на верфи исторического судостроения «Полтава» в 2013 году. На этапе проектирования в процессе воссоздания точной копии корабля принимал участие Центральный военно-морской музей и Центральный военно-морской архив, в фондах и собраниях которых сохранились документы об устройстве и строительстве кораблей «Петровской эпохи».