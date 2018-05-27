Реплику первого линейного корабля Балтфлота «Полтава» спустили на воду в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 мая. / ТАСС /. Копия первого крупного корабля Балтийского флота, 54-пушечного судна «Полтава», спущена на воду в воскресенье на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Алексей Миллер. "На петербургских верфях закладывались славные военно-морские победы России . Первым кораблем, который был построен на Адмиралтейской верфи стал 54-пушечный линейный корабль Полтава , и через 300 лет в знак уважения к этому знаменательному событию мы приняли решение восстановить этот легендарный корабль. Корабль наречен гордо, он наречен в честь великой победы России в Полтавской битве над Швецией . История корабля «Полтава» — это славная страница истории российского флота, это легендарный корабль в ряду легендарных кораблей", — рассказал в ходе торжественной церемонии председатель правления ПАО «Газпром»

По традиции сигналом к началу церемонии стал залп из корабельного орудия. Спуску предшествовало театрализованное представление с участием артистов, облаченных в костюмы петровской эпохи. После ритуала освящения и наречения корабля о его борт была разбита традиционная бутылка «Шампанского» и прозвучала команда на спуск, который был осуществлен с помощью тяжелого крана.

"Перед нами — уникальнейший корабль, он представляет собой полномасштабную версию того первого линейного корабля, который был построен по чертежам и с личным участием нашего великого императора Петра I", — отметил также присутствовавший на церемонии спуска главком ВМФ РФ Владимир Королев

История строительства

Идея воссоздания «Полтавы» появилась в 2012 году. Специально для этого проекта на севере города, в историческом районе Лахта, была построена верфь, на которой в 2014 году и был заложен парусник. Этому событию предшествовали долгие исторические и архивные изыскания, поиск чертежей и описаний легендарного корабля. Во время работы над судном на верфь начали водить экскурсии, участникам которых рассказывали и о самой «Полтаве», и о традициях и особенностях деревянного судостроения.

При работе над судном корабелы исторической верфи старались использовать оригинальные технологии, чтобы добиться максимальной достоверности реплики. Отступления были сделаны для повышения долговечности судна: были использованы современные краски, пропитки для дерева и крепеж из нержавеющей стали. Все это должно сохранить корпус корабля на долгие годы, тогда как суда петровской эпохи приходили в негодность за четверть века из-за гниения деревянных частей и ржавчины на металле.

Одной из самых больших проблем при строительстве стал поиск подходящей древесины. Для силовых, несущих деталей корпуса были необходимы особые породы дуба. Но если во времена парусного флота корабельный дуб высаживали и охраняли специально, то сейчас найти такой лес оказалось настоящей проблемой — далеко не каждое дерево подходило для использования. В результате древесину закупали практически по всей стране. Обшивка же корпуса выполнена из абаканской лиственницы.

Подготовка корпуса судна к спуску заняла больше недели — начали снимать леса в середине мая. Незадолго до намеченной даты на верфи прекратились экскурсии.

Продолжение работ

После спуска на воду работы по достройке корабля продолжатся. Необходимо будет установить мачты, пушки, укрепить балласт. Для этого может понадобиться порядка восьми — двенадцати месяцев. Параллельно будет идти работа по оформлению интерьеров и возобновятся экскурсии на верфь, прерванные на время подготовки спуска судна на воду.

Полностью законченное судно сможет не только принимать гостей у себя на борту, стоя у причала. При необходимости его можно будет отбуксировать в любой другой порт для участия в морском фестивале.

Ко времени подъема флага над новой «Полтавой» планируется также завершить работы по оформлению музейного комплекса, рассказывающего об истории легендарного парусника и парусного флота в целом.

История «Полтавы»

Линейный боевой корабль «Полтава» строился в период Северной войны со Швецией, когда Петр I боролся за возвращение России выхода к Балтийскому морю. 54-пушечный парусник был спущен на воду 1712 году. В разработке его проекта царь лично принимал участие вместе с мастером Федосеем Скляевым.

Войдя в состав флота, корабль принял участие в борьбе со шведами. Летом 1714 года «Полтава» участвовала в погоне за шведской эскадрой. В 1717 году «Полтава» обеспечивала высадку десанта на остров Готланд.

После окончания Северной войны постепенно завершилась и история «Полтавы». Обветшавший первенец Балтийского флота в 1725 году был выведен из состава флота, а в середине 1730-х парусник был разобран.