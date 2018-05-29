Ещё
В перевооружаемые на «Ярсы» соединения РВСН поступило около 100 новейших тренажеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья
Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья

В перевооружаемые на «Ярсы» соединения РВСН поступило около 100 новейших тренажеров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств в Ракетные войска будут возрастать, пообещали в Минобороны РФ.эт ка  В соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», поступило около 100 новейших тренажеров.
Данные учебно-тренировочные средства (УТС) имитируют боевую противодиверсионную машину БПДМ «Тайфун-М», машину дистанционного разминирования «Листва», кабины машины обеспечения боевого дежурства и автономной пусковой установки «Ярс».
Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств в Ракетные войска будут возрастать. До 2020 года РВСН получат около 1000 тренажёров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.
УТС введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс «Ярс» полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений. Кроме того, завершена поставка УТС в Тейковскую ракетную дивизию в Ивановской области. Благодаря тренажерам в каждом из этих соединений при обучении механиков-водителей удаётся сэкономить более 150 тыс. литров горючего в год.
Ракетные войска стратегического назначения до 2020 года сэкономят более 4 млн литров дизельного топлива для мобильных ракетных комплексов, готовя специалистов на тренажерах.
ТК «Звезда»: последние новости
В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны проведены занятия о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения для выпускников Главком ВМФ России принял участие в церемонии спуска на воду полноразмерной копии линейного корабля «Полтава» В Башкирии военно-полевые сборы прошли около 7 тыс. школьников
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»105
Чудо-женщина отказалась от Евровидения5
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1174
Кипр закрывает счета граждан РФ167
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян137
Видео
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:55
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
03:44
Будущих моделей агентство связывало кредитами
Общество
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
00:35
Врачи объяснили выздоровление Скрипалей
В мире Европа
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение