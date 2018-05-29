В перевооружаемые на «Ярсы» соединения РВСН поступило около 100 новейших тренажеров

Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств в Ракетные войска будут возрастать, пообещали в Минобороны РФ.эт ка В соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», поступило около 100 новейших тренажеров.

Данные учебно-тренировочные средства (УТС) имитируют боевую противодиверсионную машину БПДМ «Тайфун-М», машину дистанционного разминирования «Листва», кабины машины обеспечения боевого дежурства и автономной пусковой установки «Ярс».

Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств в Ракетные войска будут возрастать. До 2020 года РВСН получат около 1000 тренажёров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

УТС введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс «Ярс» полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений. Кроме того, завершена поставка УТС в Тейковскую ракетную дивизию в Ивановской области . Благодаря тренажерам в каждом из этих соединений при обучении механиков-водителей удаётся сэкономить более 150 тыс. литров горючего в год.

Ракетные войска стратегического назначения до 2020 года сэкономят более 4 млн литров дизельного топлива для мобильных ракетных комплексов, готовя специалистов на тренажерах.