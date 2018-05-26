Росгвардия продемонстрировала мощь своих спецподразделений

На базе учебного центра отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Росгвардии состоялся демонстрационный показ техники, вооружения и тактических навыков специальных подразделений. Программа проходила в рамках «Дня передовых технологий».

Поле учебного центра быстро наводнилось зрителями, которые сразу направились к стрелковому рубежу, где всем желающим разрешили пострелять практически из всех образцов стрелкового оружия, которое есть на вооружении Росгвардии.

Калибры шли по возрастающей. Таким образом, любитель оружия мог начать с пистолета Ярыгина ПЯ, потом добраться допулеметов РПК, а закончить крупнокалиберной винтовкой «Корд» и станковым автоматическим гранатометом АГС-30.

Винтовка «Корд» относится к передовым образцам вооружения и, по словам бойцов спецподразделений Росгвардии, считается самой мощной в своем классе. Хлопок выстрела у этой винтовки очень мощный. К услугам тех, кто любит потише, были бесшумные винтовки ВСС — звук их выстрела практически неслышно уже за 10 шагов.

— Конечно же, окончательный вывод о соответствии заявленных значений тактико-технических характеристик образцов вооружения, военной и специальной техники реальным можно сделать только после их апробации в войсковых условиях, а также при проведении экспериментальных учений, — сказал первый заместитель главнокомандующего Росгвардией Сергей Меликов