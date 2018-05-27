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Счетная палата Германии считает, что министр обороны страны сознательно скрывала недостатки в бундесвере
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Счетная палата Германии считает, что министр обороны страны сознательно скрывала недостатки в бундесвере 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Немецкий бундесвер, судя по всему, находится в еще более плачевном состоянии, чем сообщалось ранее, пишет Bild. Это следует из последнего доклада Федеральной счетной палаты Германии, с которым ознакомился таблоид. Об этом сообщает портал «ИноСМИ».
Как отмечает автор статьи Кай Вайзе, счетная палата обвинила министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен в том, что она «скрывала дефициты и приукрашивала статистику». Довольно часто заявления министра, в которых она называла корабли и самолеты «боеготовыми», не соответствовали действительности, говорится в докладе.
«При этом то, что официально известно о боевой готовности бундесвера, и так уже хуже некуда: в прошлом году ни одна подводная лодка не была пригодна для эксплуатации; задействованы могли быть меньше половины фрегатов, танков, ну и лишь каждый третий боевой вертолет. И теперь получается, что даже это еще не вся правда!» — пишет Bild.
Для наглядности в докладе Федеральной счетной палаты Германии приводится целый ряд примеров: якобы боеготовыми фон дер Ляйен называла корветы без вооружений, корабли без управляемых ракет и подводные лодки без экипажа, перечисляет Вайзе.
Все это, разумеется, сказалось и на операциях бундесвера за рубежом. В частности, во время борьбы с пиратами у побережья Сомали и контрабандистами в Средиземном море, которые тайно ввозят нелегальных иммигрантов, подчеркивает автор статьи.
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