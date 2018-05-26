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Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом море
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Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учение по противовоздушной обороне корабля проводилось в рамках плановых мероприятий боевой подготовки флота в зимнем периоде обучения.
Экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков» выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным целям в полигонах Баренцева моря. Учение по противовоздушной обороне корабля проводилось в рамках плановых мероприятий боевой подготовки флота в зимнем периоде обучения.
В учении были задействованы расчёты батарей универсального калибра — носовой и кормовой артиллерийских установок АК-130. Они успешно выполнили стрельбу по имитированной воздушной цели. В ходе выполнения боевых упражнений были отработаны различные варианты управления огнём — в автоматическом и ручном режимах. Также экипаж корабля провёл комплекс стрельб по макетам плавающих мин. После завершения стрельб эсминец продолжил выполнение задач курса боевой подготовки в Баренцевом море.
Выходу в море ЭМ «Адмирал Ушаков» предшествовала всесторонняя подготовка экипажа корабля в базе. Моряки-североморцы отрабатывали действия по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря, выполняли мероприятия противовоздушной обороны, борьбы за живучесть в условиях стоянки, действия в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения, а также ведения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.
На текущей неделе эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» был задействован в учении, которое состоялось в рамках ежегодных практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.
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