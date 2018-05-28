Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» отработал поражение береговых целей

Боевые упражнения имели плановый характер и выполнялись в рамках сдачи задач курса подготовки надводного корабля к действиям по своему основному предназначению в море.

Экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков», выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, провёл артиллерийские стрельбы по береговым целям.

В учении были задействованы артиллерийские комплексы главного калибра — 130 мм — две артиллерийские установки АК-130. Комендоры отработали поражение невидимой цели на берегу на дистанции более 10 километров.

Боевые упражнения имели плановый характер и выполнялись в рамках сдачи задач курса подготовки надводного корабля к действиям по своему основному предназначению в море.

Ранее эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» в составе корабельной группировки сил Северного флота совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», малыми противолодочными кораблями «Юнга» и «Снежногорск» выполнил комплекс учебно-боевых задач по противовоздушной обороне в ходе которых расчеты зенитно-ракетных комплексов выполнили упражнения по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, сопровождение и учебную атаку скоростной цели, имитировавшей противокорабельную крылатую ракету.