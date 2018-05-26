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Боевые роботы в российской армии: в Минобороны РФ рассказали о грядущих переменах
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Боевые роботы в российской армии: в Минобороны РФ рассказали о грядущих переменах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Высокотехнологичные разработки, способные уничтожать врага, а также разминировать здания и вести наблюдение с воздуха, уже поступают в ВС РФ.
В подмосковном парке «Патриот» идет обсуждение, как боевые роботы изменят облик российской армии. Там проходит научная конференция по развитию и применению комплексов, которые могут выполнять боевые задачи без экипажа.
Высокотехнологичные разработки, способные уничтожать врага, а также разминировать здания и вести наблюдение с воздуха, поступают в вооруженные силы. В настоящее время предприятия разрабатывают новые модели. Несколько недель назад был представлен робот-сапер «Уран-6», предназначенный для дистанционного разминирования местности.
Как отметил заместитель начальника ГУНИД МО РФ генерал-майор Роман Кордюков, Министерство обороны России является двигателем прогресса развития робототехники.
«Министерство обороны — это двигатель прогресса развития робототехники, и мы не стесняемся это говорить. Мы первыми пошли по тем шагам, что систематизировали развитие, разработали концептуальные документы. Сейчас уже нас догоняют по многим составляющим, по многим технологиям, по многим направлениям», — отметил он.
Осенью 2018 года в парке «Патриот» Министерство обороны РФ планирует провести биатлон среди роботов. Для соревнований подготовят специальную трассу с препятствиями, а правила будут похожи на танковый биатлон.
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