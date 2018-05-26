Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота завершили подготовку техники к летнему периоду эксплуатации

Для подготовки к лету в среднем на каждом образце техники или вооружения было проведено около 30 различных видов работ в соответствии с технологическими картами обслуживания различных видов техники.

В частях и подразделениях армейского корпуса, дислоцирующегося в Республике Крым , завершена подготовка вооружения и военной техники (ВВТ) к летним условиям эксплуатации. Для проведения работ были использованы мобильные мастерские, в состав которых входит оборудование для ремонта автомобильной и гусеничной техники.

В процессе подготовки техники к сезонной эксплуатации принимало участие более 1000 военнослужащих из состава экипажей боевых машин. В ходе мероприятий был выполнен комплекс всех необходимых технологических операций, особое внимание уделялось проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.

Для подготовки к лету в среднем на каждом образце техники или вооружения было проведено около 30 различных видов работ в соответствии с технологическими картами обслуживания различных видов техники.