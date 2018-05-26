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Новое подразделение РХБ защиты на Алтае вооружили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек»
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Новое подразделение РХБ защиты на Алтае вооружили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Передача ротного комплекса из трех пусковых установок, поступивших по гособоронзаказу, состоялась в торжественной обстановке сегодня, 26 мая.
Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, которое формируется на территории Алтайского края, получило на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Передача ротного комплекса из трех пусковых установок, поступивших по гособоронзаказу, состоялась в торжественной обстановке сегодня, 26 мая.
Экипажи, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что вновь сформированное подразделение РХБ защиты приступит к выполнению задач по предназначению в составе 41-й общевойсковой армии с 1 июня.
ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
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