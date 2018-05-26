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Cтартовала лётная программа всеармейского конкурса «Авиадартс — 2018»
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Cтартовала лётная программа всеармейского конкурса «Авиадартс — 2018» 

RT на русском 49 минут назад
На полигоне Дубровичи в Рязанской области стартовала лётная программа в рамках практического этапа всеармейского конкурса «Авиадартс — 2018». В ходе тактического эпизода «Авиамикс» участники продемонстрируют лётные, технические и боевые возможности новейших образцов авиатехники. Зрители увидят воздушный бой истребителей Су-35С, бомбометание под прикрытием истребителей-перехватчиков, сверхманевренный пилотаж самолётов 5-го поколения Су-57 и другие эпизоды учебно-боевой работы лётчиков ВКС. В демонстрационной части соревнований также примут участие пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России». RT ведёт прямую трансляцию.
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