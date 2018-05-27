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Пограничники для охраны границы используют отечественные беспилотники
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Пограничники для охраны границы используют отечественные беспилотники 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские пограничники для охраны государственной границы РФ используют отечественные беспилотники, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник 100-летия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
По словам Кулишова, на плановой основе в пограничные подразделения поставляются современные вооружения и техника. «В охране государственной границы используются беспилотные авиационные системы отечественного производства», — сказал он.
Оснащение пограничных органов современным вооружением, военной и специальной техникой осуществляется в соответствии с программой вооружения Пограничной службы ФСБ России на 2018–2027 годы, а также комплексными целевыми программами, отметил Кулишов.
Полностью текст интервью читайте в 00.00 на сайте ria.ru
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