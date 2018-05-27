Пограничники для охраны границы используют отечественные беспилотники

По словам Кулишова, на плановой основе в пограничные подразделения поставляются современные вооружения и техника. «В охране государственной границы используются беспилотные авиационные системы отечественного производства», — сказал он.

Оснащение пограничных органов современным вооружением, военной и специальной техникой осуществляется в соответствии с программой вооружения Пограничной службы ФСБ России на 2018–2027 годы, а также комплексными целевыми программами, отметил Кулишов.

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