Военные США рассказали, как будут применяться в боях наземные беспилотники

Американские военные разработчики рассказали, как будут применяться роботизированные танки и другие боевые машины в будущих операциях.

Оборудование, которое можно интегрировать в небольшой беспилотный наземный транспорт или в более крупные боевые машины, использует новые компьютерные алгоритмы и искусственный интеллект для сбора информации и различных операций с ней, пишет Warrior Maven.

«Набор аппаратного и программного обеспечения может быть установлен на различных наземных платформах, чтобы повысить уровень автономного управления», — заявил в интервью ресурсу главный инженер Центра командования миссиями армии США (CERDEC) Оси Дэвид.

Разработчики оружия утверждают, что практически вся военная техника будущего в той или иной степени получит элементы автономного управления.

Используя встроенную инфракрасную оптику, беспилотные машины могут применять технологию машинного обучения для обработки ключевых деталей боя, а затем отправлять информацию в командный центр, пояснил Дэвид.

Беспилотники дают возможность применять новые тактики. Если бы роботы-разведчики могли работать на острие атаки, определяя угрозы и проверяя уровень защиты противника, пилотируемые танки могли бы быть более маневренными и легкими, пишет автор статьи.

Искусственный интеллект позволяет компьютерам мгновенно использовать обширные базы данных для выполнения анализа данных в реальном времени перед отправкой полезной информации командирам в бою. Командование сможет быстро получать информацию из ряда источников, анализируя ее и оперативно принимая решения.

В стратегии по модернизации армии США автономные платформы, их скорость и маневренность, названы «фундаментальными» для будущих конфликтов с использованием бронетехники.

«Бронетанковые войска делают ставку на новые системы, которые заменят основные боевые танки, гаубицы и минометные огневые платформы с непрямой наводкой. Следующим этапом будет решение проблемы отсутствия способности бронетанковых бригад к быстрому развертыванию», — говорится в документах армии США.

Там также сообщается, что армия сейчас занимается оценкой применения автономных и полуавтономных подсистем, взаимодействию беспилотников и пилотируемой техники, и автономными боевыми платформами.

В статье также рассказано о работе над расширением алгоритма «ведущий-ведомый». Концепция заключается в том, чтобы освободить членов экипажа транспортного средства от лишней работы, чтобы они могли сосредоточиться на выполнении боевых задач. Разработанная и успешно протестированная не так давно технология позволяет беспилотным тактическим грузовикам или другим транспортным средствам ехать за пилотируемой техникой, не отступая от «ведущей» машины.

Новую армейскую программу по автономному управлению планируется испытать уже в 2018 году, отмечают разработчики.