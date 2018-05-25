В ЮВО завершен перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации

Регламентные работы проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях, а также с помощью мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронированной техники.

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершен перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

В течение месяца специалисты обслужили и подготовили к лету около 40 тыс. единиц ВВСТ. Регламентные работы на военной технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях, в том числе в пунктах технического осмотра и ремонта (ПТОР), а также с помощью мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронированной техники (МТО-АТ и МТО-БТ).

В общей сложности практически на каждой единице техники предстояло выполнить более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

К работам на ВВСТ привлекались также и специалисты предприятий — изготовителей военной техники.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в горах.