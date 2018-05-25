В Армении в школах Минобороны РФ прозвенел «последний звонок»

В учебных заведениях в Гюмрийском и Ереванском гарнизоне ежегодно обучается более 600 детей военнослужащих российской военной базы.

В школах российской военной базы в Армении прозвенел «последний звонок» для детей военнослужащих выпускных классов.

В Гюмрийском и Ереванском гарнизонах прошли торжественные праздничные митинги. На линейку были приглашены командование воинских частей, представители дипломатического корпуса, администрации, ветераны, родители, первоклассники и выпускники этих школ.

Выпускники и школьники подготовили для приглашенных гостей праздничные концерты с демонстрацией творческих номеров, запуск в небо голубей и воздушную композицию из множества разноцветных шаров, символизирующих дружбу народов двух стран.

Школы Минобороны Российской Федерации , расположенные в Ереване Гюмри , где дислоцированы воинские части и соединения ЮВО, по праву считаются одними из лучших учебных заведений в Армении по числу квалифицированных преподавателей.

Выпускники российских школ в Закавказье, как и учащиеся общеобразовательных учебных заведений по всей России, сдают Единый государственный экзамен и имеют равные права при поступление в гражданские и военные высшие учебные заведения страны.

В учебных заведениях Минобороны РФ в Гюмрийском и Ереванском гарнизоне ежегодно обучается более 600 детей военнослужащих российской военной базы.